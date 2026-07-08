



Судебные приставы обратили в доход государства имущество экс-судьи ВС РФ Виктора Момотова, признанное коррупционным. Общая стоимость активов, конфискованных по решению суда, исчисляется сотнями миллионов рублей. В числе 97 объектов недвижимости, перешедших в госсобственность, – и отели «Мартон» в Волгограде.

Напомним, еще в сентябре 2025 года иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего главы Совета судей РФ Момотова удовлетворил Останкинский районный суд Москвы. Основанием для изъятия стал признанный судом факт получения активов коррупционным путем.

Чуть менее 100 объектов недвижимости принадлежали самому судье, его сыну и подконтрольным предпринимателям. Впечатляла география владений Момотова – недвижимость для себя и близких он успел приобрести в восьми крупных городах России: Москве, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Вологде.

Несмотря на решение суда, в Волгограде отели «Мартон» продолжали принимать постояльцев до мая 2026 года – ровно до тех пор, пока туда не нагрянули силовики, а приставы не опечатали заведения.

Сегодня, 8 июля, в ФССП России уточнили, что решение суда исполнено в полном объеме, а обращенное имущество передано уполномоченным органам для управления и дальнейшего использования.