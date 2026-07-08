В Волгограде 8 июля на площадке исторического парка «Россия – Моя история» наградили победителей конкурса «Семья года». Пары, отметившие серебряный юбилей совместной жизни, были удостоены медалей «За любовь и верность».

Как сообщает ИА «Высота 102» трогательное и торжественное мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Его участниками были сегодня многодетные и молодые семьи, супружеские пары, прожившие вместе не одно десятилетие, а также семьи участников СВО.

Шесть супружеских пар стали победителями регионального этапа конкурса «Семья года»:

Депутат Волгоградской областной думы, председатель правления регионального отделения Российского детского фонда Ирина Соловьева отметила в приветственном слове: крепкие и дружные семьи служат надежным ориентиром для молодого поколения.

– Семья – это наш самый надежный тыл, где мы черпаем силы, учимся доброте, ответственности, заботе о ближнем и любви к Родине. Из малых ячеек общества, словно из прочных кирпичиков, складывается основа государства, его сила и единство. Как отметил президент, сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение и помогают нам вместе уверенно идти вперед, – сказала Ирина Соловьева.

45 пар, сумевших пронести через года любовь и верность, награждены в Волгограде медалью «За любовь и верность» (их семейный стаж уже более 25 лет). Среди них – Владимир и Людмила Луговец из Центрального района Волгограда: пара готовится отметить полувековой юбилей совместной жизни. Рашид и Анна Абулькины из Старополтавского района, а также Александр и Ольга Бакатовы из Дзержинского района вместе уже 41 год. Павел и Лидия Лысенко из Кировского района празднуют 48 лет совместной жизни, а Евгений и Елена Хрипуновы из Советского района – 37 лет.



