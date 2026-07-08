



Дефицит топлива и многокилометровые хвосты на заправках Волгограда стали почвой для необычного микробизнеса. Местные жители, сообщает портал Volganet.net, начали предлагать водителям платную услугу: занять очередь на АЗС и посторожить место у колонки, пока автовладелец занят другими делами. Объявления с предложением «постоять за вас» все чаще звучат непосредственно на заправочных станциях города.

Одним из первых с новым трендом столкнулся водитель такси Алексей. По его словам, за последние дни он дважды встречал «ситуативных коммерсантов» у топливных терминалов.

– Я вежливо отказался, но решил поинтересоваться расценками. Один парень только начинал свой «бизнес», а его 20-летний коллега уже откровенно хвастался выручкой в две тысячи рублей за смену, – рассказал таксист.

Есть заработок – значит, есть и спрос на услугу. Сам Алексей из интереса попытался разместить такое же объявление на популярной онлайн-площадке. Однако модерация платформы заблокировала публикацию, квалифицировав ее как спекуляцию на социально значимой теме.

Несмотря на попытки цифровых платформ пресекать подобные предложения, новый вид услуг продолжает набирать обороты. Волгоград – не единственный город, столкнувшийся с этим явлением: аналогичные «помощники» появились и в других регионах, где водители вынуждены проводить часы в очередях за бензином.

Накануне ИА «Высота 102» сообщало о возросшем в Волгограде спросе на электрокары и переоборудование авто под газ. Дилерские центры фиксируют прирост запросов на уровне 200%, а за газом волгоградцы в мастерские стали обращаться в 15 раз чаще.