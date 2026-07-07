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Общество

Инвалид-колясочник пожаловался на неприспособленность санатория «Эльтон»

Общество 07.07.2026 08:48
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07.07.2026 08:48


Волгоградская грязелечебница «Эльтон», традиционно привлекающая пациентов со всей России, оказалась в центре скандала из-за полного отсутствия безбарьерной среды. Александр Поздяев, проходящий здесь реабилитацию, рассказал порталу Volganet.net, что здравница, доставшаяся новым владельцам после банкротства, категорически не готова принимать маломобильных гостей.

По словам мужчины, передвигаться по территории на коляске практически невозможно – ни пандусов, ни поручней. В номерах настолько тесно, что развернуться негде, а санузлы оборудованы унитазами «детского» размера. Отдельная проблема — быт: сушилок для белья нет, а гладильный утюг находится на другом этаже, куда колясочнику не добраться. Но самый опасный момент, по мнению пациента, – процедурные ванны: в них нет ни ступенек, ни поручней, а скользкое дно превращает заход в воду в травмоопасный квест. 

– Даже здоровым молодым людям приходится чуть ли не шпагат делать, а для пожилых и инвалидов это вообще непосильная задача, – возмущается Поздяев.

Не обошли стороной и питание. Отдыхающие жалуются на пресную, однообразную диетическую еду, хотя основная категория пациентов – с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы, а не ЖКТ. По мнению мужчины, рацион должен быть более разнообразным, а соль – не табу для всех подряд.

При этом Поздяев признаёт, что лечебные грязи Эльтона действительно дают высокий терапевтический эффект. Он сравнивает условия с крымским санаторием Бурденко, где для инвалидов создана полноценная среда, а персонал приветлив. В Волгограде же к сотрудникам претензий нет – они стараются выручать в существующих рамках, но инфраструктурные ограничения сводят их усилия на нет. Некоторые пациенты, не выдержав бытовых неудобств, уезжают досрочно, хотя при устранении недостатков здравница могла бы стать одним из лучших профильных центров для людей с ограниченными возможностями.

Новые владельцы – ООО «Эльтон+»– уже отреагировали на критику. Представитель компании Борис Сорокин назвал отсутствие условий для маломобильных групп «недопустимой, аномальной историей» и заверил, что при модернизации все замечания будут учтены. По его словам, инклюзивность – один из главных недочётов, доставшихся от прежних собственников, и теперь его собираются системно исправлять.

Отмечается, что предыдущий собственник – ООО «Санаторий Эльтон-2» – был признан банкротом в июне 2023 года. Его гендиректор Александр Богданов ещё в 2022 году стал фигурантом уголовного дела за уклонение от налогов на сумму свыше 100 млн рублей. Имущество санатория выставили на торги, единственным покупателем выступило ООО «Эльтон+». Ранее коллектив здравницы также жаловался, что прежнее руководство под угрозой увольнений собирало подписи для обращений в СК с неясными целями. Теперь пациенты и сотрудники надеются, что смена собственника наконец приведёт к реальным изменениям.

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