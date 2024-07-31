Волгоградский депутат благополучно покинул протестующую Венесуэлу

Общество 31.07.2024 08:19
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31.07.2024 08:19
Депутат Госдумы Алексей Волоцков вместе с коллегами благополучно покинул Венесуэлу, куда парламентарии приезжали в качестве международных наблюдателей. Самолет с россиянами вылетел из Каракаса в Стамбул ночью, оттуда депутаты уже отправятся в Москву. Алексей Волоцков в соцсетях поблагодарил «команду Николаса Мадуро, венесуэльских военных, работников российского посольства и руководство нашей страны за теплый прием и этот крайне полезный опыт».
- Венесуэла оказалась очень яркой, энергичной страной. С интересной культурой, большим количеством дружелюбных и открытых людей, которые искренне верят в крепкую дружбу и партнерство между нашими странами, - заявил депутат.
Также Алексей Волоцков вновь высказался об иностранном вмешательстве, которое, по его мнению, стало причиной волнений в стране.
- Жаль, что в эти дни дружественная нам страна переживает трудности, лицом к лицу сталкивается с хитрым, коварным внешним врагом. Убежден, что внутренние разногласия необходимо решать в цивилизованном диалоге. В такие вопросы недопустимо впускать в качестве игрока зарубежные страны, которые известны своей колониальной политикой. В каком-то смысле это продажа своего суверенитета, предательство своего народа и Родины, - цитата из его видеообращения.
Напомним, беспорядки в Каракасе начались после объявления результатов выборов президента, согласно которым победу одержал действующий глава государства Мадуро. Однако не все согласились с этими итогами, в столице начались волнения. Алексей Волоцков наблюдал стычки полиции с протестующими под окнами отеля, где он жил. После этого депутаты перебрались в российское посольство, откуда их накануне в сопровождении военных вывезли в аэропорт.
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