Депутат Госдумы потребовал запретить электросамокаты в Волгограде

- В Волгограде, как и во множестве других регионов, по-прежнему нет строгих ограничений и контроля за данным видом транспорта. Не установлены ограничительные и парковочные зоны, где запрещено передвижение на СИМах. В России действуют лишь федеральные ограничения по максимальной скорости и минимальному возрасту допуска, которые нередко обходятся подростками, - констатировал депутат.
Общество 03.05.2024 10:47
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03.05.2024 10:47
Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков выступил с резким заявлением по поводу электросамокатов и потребовал их запретить до совершенствования федерального законодательства. Как заявил он в своем телеграм-канале, поводом кардинального решения проблемы стали многочисленные инциденты, связанные с этим видом транспорта, в которых получают травмы и даже погибают люди.
- В Волгограде, как и во множестве других регионов, по-прежнему нет строгих ограничений и контроля за данным видом транспорта. Не установлены ограничительные и парковочные зоны, где запрещено передвижение на СИМах. В России действуют лишь федеральные ограничения по максимальной скорости и минимальному возрасту допуска, которые нередко обходятся подростками, - констатировал депутат.
- В Волгограде, как и во множестве других регионов, по-прежнему нет строгих ограничений и контроля за данным видом транспорта. Не установлены ограничительные и парковочные зоны, где запрещено передвижение на СИМах. В России действуют лишь федеральные ограничения по максимальной скорости и минимальному возрасту допуска, которые нередко обходятся подростками, - констатировал депутат.
Алексей Волоцков напомнил, что сейчас обсуждаются идеи по дополнительному регулированию пользования электросамокатами – например, повысить допустимый возраст и штрафы, определить зоны работы и многое другое. Однако, по его мнению, есть лишь один способ – это полный запрет каршеринга электросамокатов в черте города до выработки единого правового механизма на федеральном уровне.
Депутат считает, что электросамокатами можно пользоваться только по типу каршеринга автомобилей, где пользователь предоставляет паспортные данные, водительские права, проходит строгую проверку и идентификацию, несет материальную и правовую ответственность как за состояние транспортного средства, так и за нарушение ПДД.
Также он предложил на уровне каждого муниципалитета отрегулировать зоны передвижения и парковки СИМ. При этом, при организации парковочных зон и стоянок необходимо обязать операторов заключить соглашение с муниципалитетом, чтобы средства от такой деятельности шли в бюджеты городов и населенных пунктов, считает Алексей Волоцков.
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