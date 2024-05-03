Депутат Госдумы потребовал запретить электросамокаты в Волгограде





Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков выступил с резким заявлением по поводу электросамокатов и потребовал их запретить до совершенствования федерального законодательства. Как заявил он в своем телеграм-канале, поводом кардинального решения проблемы стали многочисленные инциденты, связанные с этим видом транспорта, в которых получают травмы и даже погибают люди.

- В Волгограде, как и во множестве других регионов, по-прежнему нет строгих ограничений и контроля за данным видом транспорта. Не установлены ограничительные и парковочные зоны, где запрещено передвижение на СИМах. В России действуют лишь федеральные ограничения по максимальной скорости и минимальному возрасту допуска, которые нередко обходятся подростками, - констатировал депутат. Депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков выступил с резким заявлением по поводу электросамокатов и потребовал их запретить до совершенствования федерального законодательства. Как заявил он в своем телеграм-канале, поводом кардинального решения проблемы стали многочисленные инциденты, связанные с этим видом транспорта, в которых получают травмы и даже погибают люди., - констатировал депутат.

Алексей Волоцков напомнил, что сейчас обсуждаются идеи по дополнительному регулированию пользования электросамокатами – например, повысить допустимый возраст и штрафы, определить зоны работы и многое другое. Однако, по его мнению, есть лишь один способ – это полный запрет каршеринга электросамокатов в черте города до выработки единого правового механизма на федеральном уровне. Алексей Волоцков напомнил, что сейчас обсуждаются идеи по дополнительному регулированию пользования электросамокатами – например, повысить допустимый возраст и штрафы, определить зоны работы и многое другое. Однако, по его мнению, есть лишь один способ – это полный запрет каршеринга электросамокатов в черте города до выработки единого правового механизма на федеральном уровне.

Депутат считает, что электросамокатами можно пользоваться только по типу каршеринга автомобилей, где пользователь предоставляет паспортные данные, водительские права, проходит строгую проверку и идентификацию, несет материальную и правовую ответственность как за состояние транспортного средства, так и за нарушение ПДД. Депутат считает, что электросамокатами можно пользоваться только по типу каршеринга автомобилей, где пользователь предоставляет паспортные данные, водительские права, проходит строгую проверку и идентификацию, несет материальную и правовую ответственность как за состояние транспортного средства, так и за нарушение ПДД.