



В Волгоградской области утверждены новые расценки вознаграждения членам избирательных комиссий и внештатным сотрудникам. Организаторам выборов в Госдуму и довыборов в региональный парламент проиндексировали доплату на 7%.

Вознаграждение члену регионального избиркома увеличено с 117 до 126 рублей за час работы. Зампреду и секретарю территориальной избирательной комиссии доплатят по 77 рублей за час работы, а иным сотрудникам по 69 рублей. Час труда председателя участковой избирательной комиссии оценён в 63 рубля, зампреда и секретаря в 57 рублей, а прочих сотрудников – 45 рублей.

Отметим, в 2026 году выборы в Госдуму состоятся в период с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов, из них 225 – в одномандатных избирательных округах и столько же по федеральному избирательному округу.

Фото из архива ИА «Высота 102»