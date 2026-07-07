В Волжском простятся с бывшим мэром Анатолием Ширяевым





Сегодня, 7 июля, в Волжском Волгоградской области похоронят бывшего мэра города Анатолия Ширяева. Прощание состоится в ритуальном комплексе «Память» Волжского, сообщает ТГ Ритуальный патруль. Он скончался на 80-м году.

Анатолий Александрович родился в селе Луговая Пролейка. Работал на трубном заводе, также преподавал историю в волжской школе №22, имея два образования – техническое и гуманитарное.

Анатолий Ширяев, член КПРФ, возглавлял мэрию Волжского в трудные для России годы – с 1996 по 2000 годы. Свою популярность обрел, став организатором так называемых «маршей пустых кастрюль», на которые волжане выходили в знак протеста против задержек пенсий и зарплат, а также против высокой инфляции.

После окончания мэрского срока Анатолий Александрович возглавил филиал одного из московских вузов в Волжском, который затем был ликвидирован. В 2003 году пытался вернуться в политику, баллотировался в Госдуму от КПРФ, но безрезультатно.

Волжане запомнили его как простого человека, к которому можно было без проблем прийти в рабочий кабинет в администрации. Порой он был резок, но искренен в своих высказываниях. Сам он говорил о себе, что не нажил никакого богатства за время работы главой города, и гордился этим.