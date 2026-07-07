



В МВД России рассказали волгоградцам о новой набирающей у мошенников схеме обмана. Аферисты приноровились похищать данные банковских карт под видом оформления виртуальной заявки на возвращение переплаченных коммунальных платежей.

- Злоумышленники, маскируясь под управляющие компании, рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. В сообщениях указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств, — сообщили в полиции.

Далее на фишинговом ресурсе преступники просят заполнить форму с данными банковской карты.

Отметим, по информации правоохранителей, реальные коммунальные компании подобным образом возврат средств не оформляют и уж тем более не требуют для этого данные банковских карт. Как правило, переплаченная сумма засчитывается клиенту в счёт будущих платежей. Информацию о реальном размере переплаты граждане всегда могут проверить через сервис «Госуслуги. Дом».

Фото из архива ИА «Высота 102»