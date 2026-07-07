



В аэропорту Волгограда из-за очередной попытки киевского режима ударить ночью беспилотниками по регионам России произошёл сбой в работе аэропорта. Отдельные рейсы отправляются с задержкой до девяти часов.

С 11:05 на 20:05 7 июля отложено прибытие в региональную столицу рейса № FV 6946 компании «Россия» из Еревана. Этот же ранее самолёт, совершая рейс № FV 6945, в 05:40 не смог вылететь из Волгограда в Армению. Его отправление в Ереван отложено до 14:40.

Также в числе задерживающихся совместный рейс № FV 6118 компании «Россия» и «Аэрофлот». Вместо 14:35 он покинет Волгоград в 21:05.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в Волгоградской области уже седьмой час продолжает действовать беспилотная опасность. Однако аэропорт Волгограда официально Росавиацией не закрывался, при этом в течение ночи вводились ограничения на использование воздушного пространства гражданской авиацией в регионах на юге и в центральной части России.

Фото из архива ИА «Высота 102»