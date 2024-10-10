«Дешево и быстро не получилось»: депутат Госдумы тайно посетил самое мрачное место в Котово





В день приезда депутата Госдумы от Волгоградской области Алексея Волоцкова в Котово жительница города записала видеообращеине к народному избраннику с просьбой помочь в ремонте стадиона «Нефтяник». Как сообщает V102.RU, Ритория Рогозина объяснила этот жест отчаяния тем, что местные власти или не могут, или не хотят решать эту проблему.





– На стадионе реально опасно заниматься спортом, – говорят котовчане. – Вместо лавочек остались железки с торчащими штырями, дорожка со специальным покрытием потрескались. На территории находится канализационный колодец с прогнившим люком, куда могут упасть дети. Не говоря уже о том, что оттуда все время несет фекалиями. Это просто позор какой-то, а не стадион!





Котовчане надеялись, что депутат Госдумы, который в соцсетях подробно рассказал о встречах, которые он провел накануне, 9 октября, в районе, посетит городской стадион, а также объяснит, почему не выполнено данное им обещание построить новую баскетбольную площадку, успешно развалившуюся почти сразу после ввода в эксплуатацию.





Напомним, V102.RU сообщало, что в сентябре 2022 года Алексей Волоцков откликнулся на ситуацию с исчезновением баскетбольной площадки в городском парке. Некачественно построенный в 2018 объект через некоторое время в буквальном смысле слова рассыпался. Депутат Госдумы тогда заявил, что проект был выполнен с нарушениями и был демонтирован после того, как стал опасным для детей. Тогда же он заверил, что «с большой вероятностью уже в следующем году новая площадка в Котово будет построена, а местные жители получат дополнительные возможности для активного отдыха уже с соблюдением всех норм безопасности». Однако ни в 2023-м, ни в 2024 году новая площадка в городе не появилась. Мало того, возможностей для занятий спортом в городе стало еще меньше из-за ужасающего состояния местного стадиона.





Жители надеялись, что Алексей Волоцков, который, к слову, начал свой визит в Котовский район с утренней пробежки, все-таки коснется наболевшей для горожан темы с состоянием спортивных объектов.

– Мы внимательно следили за отчетами депутата в его соцсетях. Здорово, конечно, что Алексей Волоцков успел съездить в село Коростино, посетил одно из фермерских хозяйств, производственный цех по ремонту буровых установок, встретился с активом жителей в районном центре и показал, как здорово отремонтировали наш дом культуры. Но, как мы поняли, о плохом он предпочел не говорить. Жаль, что ему показали только парадную часть, а что там, за этой вывеской, власти умолчали, – с сожалением отметили горожане.





Однако корреспонденту V102.RU сегодня, 10 октября, удалось связаться с депутатом Госдумы и поинтересоваться, известно ли ему о плачевном состоянии городского стадиона.

- Да, накануне с представителями районной администрации мы там побывали. Согласен, что такая ситуация со стадионом неприемлема. Самое легкое, что можно сделать, это отремонтировать покрытие на беговой дорожке – оно в своей основе качественное, только местами потрескалось. Я уже связался с компанией, которая может это сделать. Будем думать, что делать с лавочками и остальным. Связались с руководством облкомспорта, есть идея построить также рядом со стадионом новый корпус физкультурного комплекса, - поделился Алексей Волоцков, который, впрочем, не осветил этот визит на развалившийся стадион в своих соцсетях.

Также депутат объяснил, почему не удалось выполнить данное им обещание построить в Котово новую баскетбольную площадку.

- К сожалению, дешево и быстро не получилось. Мы надеялись, что ее удастся оперативно отремонтировать, но дело в том, что еще на стадии проектирования площадки были допущены серьезные нарушения, в итоге покрытие площадки было уложено неправильно, из-за чего оно рассыпалось. Остался вариант войти в какую-нибудь программу, чтобы построить новую. Сейчас это будет уже гораздо дороже – примерно в 7 миллионов обойдется новая площадка, - прокомментировал Алексей Волоцков.

Между тем, жители Котово уже распрощались с мечтой получить новую площадку для занятий баскетболом. А вот привести в порядок стадион, уверены горожане, власти могли бы при желании. По их мнению, хотя бы – отремонтировать лавочки. Котовчане опасаются, что сподвигнуть чиновников на это дело может лишь несчастный случай, который, не дай Бог, может произойти здесь в любой момент.

Фото Общественный контроль города Котово