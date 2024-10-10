Общество

«Дешево и быстро не получилось»: депутат Госдумы тайно посетил самое мрачное место в Котово

Общество 10.10.2024 12:49
0
10.10.2024 12:49



В день приезда депутата Госдумы от Волгоградской области Алексея Волоцкова в Котово жительница города записала видеообращеине к народному избраннику с просьбой помочь в ремонте стадиона «Нефтяник». Как сообщает V102.RU, Ритория Рогозина объяснила этот жест отчаяния тем, что местные власти или не могут, или не хотят решать эту проблему.


 

– На стадионе реально опасно заниматься спортом, – говорят котовчане. – Вместо лавочек остались железки с торчащими штырями, дорожка со специальным покрытием потрескались. На территории  находится канализационный колодец с прогнившим люком, куда могут упасть дети. Не говоря уже о том, что оттуда все время несет фекалиями. Это просто позор какой-то, а не стадион!


Котовчане надеялись, что депутат Госдумы, который в соцсетях подробно рассказал о встречах, которые он провел накануне, 9 октября, в районе, посетит городской стадион, а также объяснит, почему не выполнено данное им обещание построить новую баскетбольную площадку, успешно развалившуюся почти сразу после ввода в эксплуатацию. 


Напомним, V102.RU сообщало, что в сентябре 2022 года Алексей Волоцков откликнулся на ситуацию с исчезновением баскетбольной площадки в городском парке. Некачественно построенный в 2018 объект через некоторое время в буквальном смысле слова рассыпался. Депутат Госдумы тогда заявил, что проект был выполнен с нарушениями и был демонтирован после того, как стал опасным для детей. Тогда же он заверил, что «с большой вероятностью уже в следующем году новая площадка в Котово будет построена, а местные жители получат дополнительные возможности для активного отдыха уже с соблюдением всех норм безопасности». Однако ни в 2023-м, ни в 2024 году новая площадка в городе не появилась. Мало того, возможностей для занятий спортом в городе стало еще меньше из-за ужасающего состояния местного стадиона. 


Жители надеялись, что Алексей Волоцков, который, к слову, начал свой визит в Котовский район с утренней пробежки, все-таки коснется наболевшей для горожан темы с состоянием спортивных объектов.

– Мы внимательно следили за отчетами депутата в его соцсетях. Здорово, конечно, что Алексей Волоцков успел съездить в село Коростино, посетил одно из фермерских хозяйств, производственный цех по ремонту буровых установок, встретился с активом жителей в районном центре и показал, как здорово отремонтировали наш дом культуры. Но, как мы поняли, о плохом он предпочел не говорить. Жаль,  что ему показали только парадную часть, а что там, за этой вывеской, власти умолчали, – с сожалением отметили горожане.


Однако корреспонденту V102.RU сегодня, 10 октября, удалось связаться  с депутатом Госдумы и поинтересоваться, известно ли ему о плачевном состоянии городского стадиона. 

- Да, накануне с представителями районной администрации мы там побывали. Согласен, что такая ситуация со стадионом неприемлема. Самое легкое, что можно сделать, это отремонтировать покрытие на беговой дорожке – оно в своей основе качественное, только местами потрескалось. Я уже связался с компанией, которая может это сделать. Будем думать, что делать с лавочками и остальным. Связались с руководством облкомспорта, есть идея построить также рядом со стадионом новый корпус физкультурного комплекса, - поделился Алексей Волоцков, который, впрочем, не осветил этот визит на развалившийся стадион в своих соцсетях.

Также депутат объяснил, почему не удалось выполнить данное им обещание построить в Котово новую баскетбольную площадку. 

- К сожалению, дешево и быстро не получилось. Мы надеялись, что ее удастся оперативно отремонтировать, но дело в том, что еще на стадии проектирования площадки были допущены серьезные нарушения, в итоге покрытие площадки было уложено неправильно, из-за чего оно рассыпалось. Остался вариант войти в какую-нибудь программу, чтобы построить новую. Сейчас это будет уже гораздо дороже – примерно в 7 миллионов обойдется новая площадка, - прокомментировал Алексей Волоцков. 

Между тем, жители Котово уже распрощались с мечтой получить новую площадку для занятий баскетболом. А вот привести в порядок стадион, уверены горожане, власти могли бы при желании. По их мнению, хотя бы – отремонтировать лавочки. Котовчане опасаются, что сподвигнуть чиновников на это дело может лишь несчастный случай, который, не дай Бог, может произойти здесь в любой момент. 

Фото Общественный контроль города Котово

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.10.2024 15:13
Общество 10.10.2024 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 15:12
Общество 10.10.2024 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 14:31
Общество 10.10.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 14:06
Общество 10.10.2024 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 13:11
Общество 10.10.2024 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 09:22
Общество 10.10.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 09:10
Общество 10.10.2024 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 08:45
Общество 10.10.2024 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2024 07:19
Общество 10.10.2024 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 20:59
Общество 09.10.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 20:23
Общество 09.10.2024 20:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 19:38
Общество 09.10.2024 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 18:42
Общество 09.10.2024 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 18:39
Общество 09.10.2024 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2024 17:25
Общество 09.10.2024 17:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:13
Министр энергетики РФ запустил газопровод в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:12
В Волгоградской области стартовал отопительный сезон: тепло подано в 70 соцобъектов и 170 МКДСмотреть фотографии
14:31
ЦГМС: в Волгоградской области ночью похолодает до -5Смотреть фотографии
14:06
Проект по профподготовке электромонтёров в сёлах Волгоградской области отметили наградойСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде байкерша отсудила крупную сумму за некачественный мотоциклСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом родным 4 погибших на СВО военных передали ордена МужестваСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской облдуме появится новый депутатСмотреть фотографии
12:49
«Дешево и быстро не получилось»: депутат Госдумы тайно посетил самое мрачное место в КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
В Волгограде владелец Jaguar идет под суд из-за жадностиСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде достраивают дорогу на одной из старейших улицСмотреть фотографии
12:35
Главные продукты из меню волгоградцев подорожали за неделюСмотреть фотографии
11:58
В ЮФО разбился Як-130, пилот доставлен в госпитальСмотреть фотографии
11:18
«Поставили на поток»: в Волгограде инспекторов Гостехнадзора задержали за проведение техосмотра за взяткиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В Волгограде юной закладчице грозит 20 лет за тайники с героиномСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде разыскивают водителя, сбившего женщинуСмотреть фотографии
09:44
«Легковушку разорвало»: водитель такси погиб в лобовом ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Дойдёт ли? Учёные РАН вновь предупредили россиян о 8-балльной магнитной буреСмотреть фотографии
09:10
Две скоростные бесплатные электрички назначили для болельщиков «Ротора»Смотреть фотографии
08:45
В Волжском началась подтопка одного объектаСмотреть фотографии
08:11
Цены на АИ-98 взяли в Волгоградской области новую планкуСмотреть фотографии
07:58
«Каустик» в седьмой раз потерпел поражение в СуперлигеСмотреть фотографии
07:19
Просили - получите: власти Котельниково высыпали на дорогу щебень раздораСмотреть фотографии
20:59
В облдуме одобрили смену статуса Михайловки Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:23
Под Волгоградом захоронили останки 16 бойцов Советской АрмииСмотреть фотографии
19:38
Мизулина опубликовала пост с жалобой волгоградской школьницы на холодСмотреть фотографии
19:19
Под Волгоградом нашли бесхозную плотинуСмотреть фотографии
18:42
«Мы разве не заслужили?»: ветерана СВО с инвалидностью оскорбило требование оплаты проезда в гортранспорте ВолгоградаСмотреть фотографии
18:39
Меньше детей-сирот стали выявлять в Волгоградской области ежегодноСмотреть фотографии
18:21
«Домклик»: на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через ГосключСмотреть фотографии
17:25
На ул. Крепильной в Волгограде началась замена канализационного коллектораСмотреть фотографии
 