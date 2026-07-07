



В Волгоградской области региональная служба статистики подвела промежуточные итоги работы производств за пять месяцев 2026 года. За этот период предприятия выпустили товаров и оказали услуг на 395,3 млрд рублей. Львиная доля, 317,7 млрд рублей, приходится на обрабатывающую промышленность.

Драйверами роста регионального производства выступают: текстильные площадки (+37%), заводы электрооборудования (+19,4%), предприятия табачной промышленности (+17,7%), предприятия нефтепродуктов и кокса (+8,5%), предприятия, выпускающие пищевые продукты (+8,3%), организации, оказывающие услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования (+6%).

Не отстают и предприятия, задействованы в добыче полезных ископаемых. Они продемонстрировали рост отпуска продукции на 16,2% до 16,1 млрд рублей в денежном эквиваленте. Предприятия, работающие в сфере водоснабжения и утилизации отходов, оказали услуг на 8,5 млрд рублей.

На 10% продемонстрировали рост сетевые и газораспределительные организации, а также компании, обеспечивающие производство газа и пара. Они могут похвастаться результатом в 53 млрд рублей. Доминируют в этой группе производители электроэнергии и связанные с ними компании – на них приходится производство товаров и услуг на 34,3 млрд рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»