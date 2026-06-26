



Адвокат семьи погибшей при родах ростовчанки Данил Бердичевский сообщил, что защита ознакомилась с результатами повторной судебно-медицинской экспертизы по делу о трагедии в роддоме Новочеркасска. Как передает Привет-Ростов, заключение экспертов устанавливает вину конкретного медицинского работника, чьи действия находятся в прямой причинно-следственной связи со смертью пациентки.

Напомним, ранее муж погибшей при родах 28-летней Анны М. остался один с пятилетним сыном и новорожденной дочерью. Молодая женщина умерла после родов в одной из городских больниц. По данному факту следователями СКР расследуется уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Известно, что Анну доставили в роддом Новочеркасска 5 апреля. Вторая беременность протекала без осложнений, но после усиления схваток роженице сделали четыре укола эпидуральной анестезии. Медики оттягивали момент кесарева сечения, пока пациентка не впала в кому.

Операция была проведена в бессознательном состоянии женщины. Новорожденную девочку отправили в реанимацию вместе с матерью. Несмотря на дальнейшие манипуляции, спасти Анну не удалось.

Адвокат семьи отметил, что подобные экспертизы обычно занимают от одного до трёх лет, однако в этом случае её удалось провести в сжатые сроки. Защита ожидает ознакомления с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд.

Фото: архив ИА «Высота 102»