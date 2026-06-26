



В Саратове завершилась история, которая могла бы лечь в основу психологической драмы. 16 лет – возраст, когда подростки получают паспорт, готовятся к выпускному и строят планы. Но для одной девочки из Заводского района Саратова эти годы стали временем, остановленным на пороге четвертого класса. Пять лет она провела в добровольном плену, где главным тюремщиком стала ее собственная мать.

Все началось, когда школьнице было всего 11. Как сообщает ИА «СарИнформ», соседи и учителя видели обычную девочку из начальной школы, которая, как и все, бегала на переменах и писала контрольные. Но мать решила иначе. Под благовидным предлогом домашнего обучения она забрала документы из школы и захлопнула входную дверь. С этого момента для ребенка наступила тишина – без звонков одноклассников, без уроков, без права выйти во двор.

Пять лет изоляции, сообщают журналисты, превратились в кошмар для подростка: девочку травили, лишали связи с миром, отбирали телефон и не выпускали за порог. В 14 лет, когда сверстники получали главный документ гражданина, она так и осталась «человеком без паспорта» — о ее существовании знали лишь стены квартиры.

Подросток пыталась вырваться. Как рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка, девушка обращалась в разные инстанции. Но без документов и при активном противодействии матери все попытки разбивались о стену бюрократии и формальных отписок. Пока однажды она не решилась на последний шаг – отправила письмо по электронной почте Уполномоченному.

Этот сигнал стал точкой невозврата. Уполномоченный Юлия Васильева мгновенно подключила полицию. В итоге семья поставлена на учет, а для девочки, наконец, наступил рассвет. Сейчас ей помогают оформить первый в жизни паспорт, решают вопрос со школой и возвращением в нормальный мир. Психологи работают не только с жертвой, но и с ее матерью – чтобы понять, что заставило взрослого человека запереть собственного ребенка на пять лет.

Фото: сгенерировано ИИ