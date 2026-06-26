Какие законы вступают в силу с 1 июля: главное для волгоградцев

С 1 июля в России вступают в силу новые законы. Родители смогут проследить за счетами своих детей, северянам будут оформлять пенсию по новым правилам, а сделки с недвижимостью можно заключать с помощью биометрии. Что изменится в жизни россиян, в том числе волгоградцев – подробнее по материалам «Парламентской газеты».

Доходность от страхования жизни

В правовом поле появится понятие «страхование жизни с доходностью», предполагающее, что, помимо классической страховой суммы, будет выплачиваться инвестиционный доход. Речь идет о страховании жизни с объявленной доходностью и страховании жизни с расчетной доходностью. В первом случае по такому договору страховщик, помимо страховой суммы, выплачивает страхователю инвестиционный доход.

При втором виде страхования расчетная доходность зависит от доходности по какому-либо конкретному активу, группе активов, значений показателей или наступления обстоятельств, предусмотренных законом о рынке ценных бумаг. Она вычисляется по формуле, определенной договором страхования жизни. Такой договор может быть заключен только с физическим лицом, являющимся квалифицированным инвестором, при единовременной уплате им страховой премии в размере не менее 6 миллионов рублей.

Сведения о границах сельхозугодий внесут в ЕГРН

В Единый государственный реестр недвижимости будут вносить сведения о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Раньше данные о пашнях, сенокосах, пастбищах, садах и виноградниках включали только в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий. Из-за отсутствия данных о таких участках в ЕГРН их иногда необоснованно относили к землям других категорий, а также присоединяли к населенным пунктам или предоставляли для строительства. Это приводило к утрате сельхозугодий.

Контроль за финансами детей

Родители или опекуны несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет смогут получать справки по их счетам и вкладам. Сведения о родстве кредитные организации должны проверить в ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» или единой системе межведомственного электронного взаимодействия. Если таких данных там нет — у родителей могут затребовать свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, а также акт органа опеки о назначении попечителя. Изменения касаются вкладчиков от 14 до 18 лет, за исключением таких случаев, как вступление несовершеннолетнего в брак и эмансипация.

Сделки с недвижимостью можно заключать с помощью биометрии

Заявления о госрегистрации прав на недвижимость можно будет представлять в форме электронных документов, если они подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а стороны сделки были идентифицированы с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Таким образом, при покупке и продаже квартиры, оформлении ипотеки и съеме квартиры можно будет удостоверять свою личность по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаза или другому биометрическому признаку, не присутствуя на месте.

Новые правила для пенсий северянам

Северянам станет проще получать повышенную пенсию. Ежегодное подтверждение места фактического проживания не требуется, если страховая пенсия выплачивается через организации федеральной почтовой связи или если пенсионер получает ее в стационарной организации соцобслуживания, исправительном учреждении, медорганизации или иной организации.

Реклама на зданиях

Кабмин уточнил порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Решение о проведении торгов будут принимать органы госвласти и органы местного самоуправления. Торги станут проводить в электронной форме, они будут открытыми по составу участников и форме подачи предложений.

Фото из архива ИА «Высота 102»