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Общество

Волгоградцев просят отказаться от поездок в Молдавию

Общество 26.06.2026 16:46
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26.06.2026 16:46


Министерство иностранных дел России просит граждан временно отказаться от поездок в Молдавию. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

– Официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдова, – поясняется в сообщении. 

Так, по прибытии россиян в аэропорт столицы Молдовы их досматривают, допрашивают и проверяют, а также вынуждают много часов ждать в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания. Кроме того, от россиян требуют передать сотрудникам спецслужб Молдавии телефоны для их проверки. 

– Нередки случаи, когда по итогам таких «проверочных мероприятий» россияне получают немотивированные отказы во въезде в страну. Кроме того, при вылете из Кишинева зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы, – предупреждают граждан в МИД.

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