Волгоградцев просят отказаться от поездок в Молдавию





Министерство иностранных дел России просит граждан временно отказаться от поездок в Молдавию. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

– Официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдова, – поясняется в сообщении.

Так, по прибытии россиян в аэропорт столицы Молдовы их досматривают, допрашивают и проверяют, а также вынуждают много часов ждать в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания. Кроме того, от россиян требуют передать сотрудникам спецслужб Молдавии телефоны для их проверки.

– Нередки случаи, когда по итогам таких «проверочных мероприятий» россияне получают немотивированные отказы во въезде в страну. Кроме того, при вылете из Кишинева зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы, – предупреждают граждан в МИД.