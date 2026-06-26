В Волгоградской области 40-летний водитель иномарки Kia Rio умудрился создать целый «букет проблем» при выполнении маневра на ул. Набережной в Волжском.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина проигнорировал правила дорожного движения и при повороте налево не пропустил автомобиль Hyundai Solaris, который двигался во встречном направлении. От удара иномарка врезалась в железобетонный столб, в салоне сработали подушки безопасности.

С места происшествия в больницу забрали троих человек – водителя и пассажира Hyundai, а также пассажира Kia Rio.





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