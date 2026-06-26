Под Волгоградом завершено строительство нового ФАПа и медотделения





В Еланском и Нехаевском районах Волгоградской области завершено строительство двух медицинских учреждений. Здесь появились новый фельдшерско-акушерский пункт и медотделение, оснащённые по последнему слову техники.

ФАП построен в посёлке Хвощинка Еланского района. Он способен принимать до 20 пациентов за одну смену. Здание площадью 96 кв. метров изначально сконструировано как медицинский объект и отвечает всем современным требованиям. Здесь разместились приёмный кабинет, смотровая, процедурная и санитарные помещения.

В посёлке Динамо Нехаевского района обустроено отделение общей врачебной практики. Оно рассчитано на 50 посетителей за смену. Внутри здания площадью 265 кв. метров разместились кабинет врача общей практики, оснащённый для проведения ЭКГ, стоматологический кабинет, процедурная, перевязочная, смотровой кабинет, место для ожидания, вспомогательные помещения.

Отметим, по информации регионального комитета здравоохранения, с 2014 года в Волгоградской области отремонтировано 1,2 тыс. объектов медицинской инфраструктуры.

Фото из архива ИА «Высота 102»