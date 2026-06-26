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Общество

В Волгоградской области опровергли фейк о 5-литровых лимитах на АЗС

Общество 26.06.2026 12:05
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26.06.2026 12:05


В Волгоградской области опровергли фейк о новой волне ужесточения лимитов на отпуск бензина и легализации производства на НПЗ топливного суррогата, не отвечающего технологическим стандартам. Ложная информация распространяется в интернете неизвестными под видом официального приказа комитета промышленной политики, торговли и ТЭК.

– В «документе» утверждается, что нефтеперерабатывающим предприятиям предписано перейти на выпуск «суррогатных и низкотехнологичных стандартов топлива», а также вводятся ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива для населения – не более 5 литров на одного потребителя в течение 12 часов, – сообщили в региональном канале «Война с фейками».

Отметим, по информации властей, соответствующего приказа не существует. Он был полностью выдуман. Дополнительных решений о снижении лимитов отпуска топлива не предпринималось. 

В регионе по-прежнему для большинства автолюбителей действуют ограничения в виде 20 литров на один легковой автомобиль на заправке. По расчётам специалистов, такого объёма более чем достаточно для поездок, при этом лимит позволяет сдержать спекулятивный ажиотаж.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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