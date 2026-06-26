Мини-лошадки и экзотичные овечки поселились в ЦПКиО Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде поселились новые животные – самые маленькие в мире лошадки и овечки необычных пород. «Новоселы» прибыли в деревню животных «Альпаково», где появятся на публике только после 30-дневного карантина.

Как уточнили в ЦПКиО, «Альпаково» пополнилось овечками пород кайла, валлийская и керри-хилл, а также тремя шетлендскими пони, рост которых составляет во взрослом возрасте максимум 140 см.

После адаптации овец переведут к камерунским козам, а пони будут проживать в отдельной конюшне.

Фото: ЦПКиО / vk.com





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