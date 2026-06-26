



В Волгоградской области сегодня, 26 июня, на территории Светлоярского района состоится оперативно-тактическое антитеррористическое учение при участии силовых ведомств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Оперативный штаб региона, мероприятия пройдут в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2026 год, утвержденным руководителем Федерального оперативного штаба.

– На гидротехническом сооружении Волго-Донской судоходный канал будут отработаны действия по пресечению террористического акта, – уточнили в оперштабе. – Просьба к жителям региона сохранять спокойствие, не поддаваться панике и ложным слухам, не создавать препятствий для работы силовых ведомств и с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения.

Заслуживающая внимания жителей Волгоградской области информация будет представляться незамедлительно.

Фото: архив ИА «Высота 102»