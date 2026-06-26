Фонтан «Детский хоровод» обеспечат электроэнергией в Волгограде





В Центральном районе Волгограда специалисты компании «Россети Юг – Волгоград» (АО «ВМЭС») завершили строительство новой кабельной линии электропередачи для технологического присоединения к сетям электроустановок фонтана «Детский хоровод» на привокзальной площади в Волгограде.

Напомним, масштабная реконструкция площади и самого фонтана началась в Волгограде весной текущего года. Ключевой архитектурной формой обновляемого общественного пространства станет знаковый для жителей города-героя фонтан «Детский хоровод». Гидротехническое сооружение является воссозданной копией располагавшегося ранее на этом месте фонтана, который пережил Сталинградскую битву.

Для обеспечения энергоснабжения фонтана и прилегающей к нему территории энергетики проложили кабельную линию протяжённостью около 180 метров. Объём предоставленной мощности составил 115 кВт. Благодаря проведенным мероприятиям привокзальная площадь Волгограда получила необходимые коммуникации.

Напомним, ранее компания запитала электричеством расположенный на юге города Волгограда новый парк аттракционов, а также два корпуса Волгоградского медуниверситета.

Фото: архив ИА «Высота 102»