Главное

Мастерство вне конкуренции: сотрудники ВТЗ подтвердили класс на чемпионате профессионалов «Мы ведь уже проходили это с гречкой»: волгоградцы высказались об искусственном ажиотаже на заправках Одни просят посадить, другой – оправдать: облсуд в Волгограде решит судьбу осужденного главы Ивана Геля Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: список

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Крыму и Севастополе введен режим ЧС
В Республике Крым и городе Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил 26 июня глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.   – Сегодня с 13:00 вводится...
Федеральные новости
 5 лет взаперти: в Саратове мать превратила жизнь 16-летней дочери в клетку
В Саратове завершилась история, которая могла бы лечь в основу психологической драмы. 16 лет – возраст, когда подростки получают паспорт, готовятся к выпускному и строят планы. Но для одной...
Общество

Фонтан «Детский хоровод» обеспечат электроэнергией в Волгограде

Общество 26.06.2026 13:28
0
26.06.2026 13:28


В Центральном районе Волгограда специалисты компании «Россети Юг – Волгоград» (АО «ВМЭС») завершили строительство новой кабельной линии электропередачи для технологического присоединения к сетям электроустановок фонтана «Детский хоровод» на привокзальной площади в Волгограде.

Напомним, масштабная реконструкция площади и самого фонтана началась в Волгограде весной текущего года. Ключевой архитектурной формой обновляемого общественного пространства станет знаковый для жителей города-героя фонтан «Детский хоровод». Гидротехническое сооружение является воссозданной копией располагавшегося ранее на этом месте фонтана, который пережил Сталинградскую битву.

Для обеспечения энергоснабжения фонтана и прилегающей к нему территории энергетики проложили кабельную линию протяжённостью около 180 метров. Объём предоставленной мощности составил 115 кВт. Благодаря проведенным мероприятиям привокзальная площадь Волгограда получила необходимые коммуникации.

Напомним, ранее компания запитала электричеством расположенный на юге города Волгограда новый парк аттракционов, а также два корпуса Волгоградского медуниверситета.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.06.2026 14:11
Общество 26.06.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 13:56
Общество 26.06.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 13:28
Общество 26.06.2026 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.06.2026 13:24
Общество 26.06.2026 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 12:56
Общество 26.06.2026 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 12:49
Общество 26.06.2026 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 12:05
Общество 26.06.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 11:23
Общество 26.06.2026 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 11:16
Общество 26.06.2026 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 11:09
Общество 26.06.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 11:07
Общество 26.06.2026 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 10:43
Общество 26.06.2026 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 10:38
Общество 26.06.2026 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.06.2026 10:30
Общество 26.06.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2026 10:30
Общество 26.06.2026 10:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
Билайн запустил умный поиск в мобильном приложенииСмотреть фотографии
14:11
Рожденная в волгоградском парке альпака вышла к людямСмотреть фотографии
14:02
В Крыму и Севастополе введен режим ЧССмотреть фотографии
13:56
Под Волгоградом на федеральной трассе «Лада» протаранила пешеходаСмотреть фотографии
13:28
Фонтан «Детский хоровод» обеспечат электроэнергией в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:24
«Поймать не смогли. Ускакала»: косуля совершила опасный забег по центру ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
«Красный октябрь» трудоустроит 60 подростков на время летних каникулСмотреть фотографии
12:56
Штормовой фронт вновь надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:49
Суд отправил в СИЗО рецидивиста, пытавшегося сжечь бабушку под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области опровергли фейк о 5-литровых лимитах на АЗССмотреть фотографии
11:47
Грузовик на ул. Шурухина в Волгограде мог вспыхнуть из-за бензина в кузовеСмотреть фотографии
11:47
Неуступчивый водитель устроил ДТП со столбом и тремя пострадавшими в ВолжскомСмотреть фотографии
11:42
Сады Придонья планируют собрать рекордный урожай вишниСмотреть фотографии
11:25
5 лет взаперти: в Саратове мать превратила жизнь 16-летней дочери в клеткуСмотреть фотографии
11:23
Под Волгоградом завершено строительство нового ФАПа и медотделенияСмотреть фотографии
11:16
Пособие по больничному выплатят 160 самозанятым волгоградцамСмотреть фотографии
11:09
«Меняется время, но человек остается человеком»: учитель волгоградского «стобалльника» – о подготовке к ЕГЭ и вере в учениковСмотреть фотографии
11:07
В Минтруде назвали самыми работоспособными волгоградцев от 40 до 45 летСмотреть фотографии
11:02
Экспертиза подтвердила вину врача в гибели роженицы из Ростовской областиСмотреть фотографии
10:43
Андрей Бочаров обсудил с инвесторами преображение острова СарпинскогоСмотреть фотографии
10:38
С улиц Волгограда ликвидируют все железные бункеры для ТКОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Мини-лошадки и экзотичные овечки поселились в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
10:30
Сохраняйте спокойствие: под Волгоградом ожидается скопление силовиковСмотреть фотографии
10:00
Какие законы вступают в силу с 1 июля: главное для волгоградцевСмотреть фотографии
09:43
Волгоградцы встретили утро 26 июня без ажиотажа и очередей на заправкахСмотреть фотографии
09:23
Финансист объяснил, как тарифы брокеров влияют на доходность инвестораСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде урежут мощность недостроенных очистных на острове ГолодномСмотреть фотографии
08:18
Предварительный календарь Лиги PARI 2026/27Смотреть фотографии
07:52
Минобороны за ночь уничтожило над регионами России рекордные 660 БПЛАСмотреть фотографии
07:21
Волгоградцев предупредили о пасмурных выходных и ночных перепадах температурыСмотреть фотографии
 