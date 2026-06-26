Штормовой фронт вновь надвигается на Волгоградскую область





В Волгоградской области 26 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с резкой сменой погоды. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в отдельных районах ожидаются ливни, град и сильный ветер.

– До конца суток 26 июня, ночью и утром 27 июня в отдельных муниципальных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20‒﻿25 м/с, – сообщили в МЧС.

Напомним, что ранее волгоградцев также предупреждали о непогоде и рекомендовали держаться подальше от старых деревьев и ветхих строений.