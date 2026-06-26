



Дикое животное накануне видели сразу в нескольких оживленных местах Центрального района Волгограда. Видео с бегающей по городу молодой косулей появилось в местных пабликах.

Так, перебегающую проезжую часть косулю в районе 7-ой Гвардейской записала камера видеорегистратора одного из автомобилей. Позже животное прискакало на автомойку, но, оказавшись в западне среди машин, развернулось и убежало прочь.

В муниципальной службе спасения подтвердили, что дикое животное действительно бегало по Волгограду.

– Была косуля, но поймать ее не смогли. Ускакала. С ней все нормально, не переживайте, – сообщили спасатели.

Отметим, что косуль и ранее видели в разных районах Волгограда. В некоторым случаях животных, которые случайно оказались в «городских джунглях», требовалась помощь спасателей и ветеринаров. Косули, отметим, могут спокойно преодолевать большие расстояния и даже переплыть Волгу и водохранилище.

Видео: Жесть Волгограда / t.me





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