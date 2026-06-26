



В разговоре о заветных ста баллах на ЕГЭ педагоги, которые, не жалея ни сил, ни собственного времени, готовят учеников к выходу на финишную черту, нередко отходят на второй план. А, вместе с тем, для них такие результаты становятся не только «бальзамом» для души, но и важным стимулом. Корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с учителем истории лицея № 1, подготовившим единственного в регионе «стобалльника» по этому предмету, спросив о секрете успеха, вере в учеников и разнице поколений.

– Дмитрий Менделеев в свое время писал: «Вся гордость учителя – в учениках, в росте посеянных им семян», – говорит учитель истории Оксана Аксенова. – Сто баллов на экзамене учитель воспринимает, как наивысшую оценку своего труда! И, конечно же, вдохновляется ею на дальнейшую работу. Подготовка к ЕГЭ – это работа не только ребенка, но и его педагога. Только в тандеме рождается результат.





Кроме каждодневной работы в формулу успеха Оксана Аксенова включает и веру в успех каждого школьника.

– На мой взгляд, сегодня предмет «история» стал для детей очень сложным. Увлечь ребенка историческими событиями становится сложнее, поэтому в наше время учитель должен быть не менее ярким и запоминающимся, чем тот контент, который ежедневно потребляет большинство школьников, – размышляет педагог. – Огромную роль играет наша харизма.

И все-таки при очевидной разнице поколений волгоградский учитель убеждена – современные школьники не заслуживают обвинений в отсутствии интереса и способностей к учебе.

– Меняется время, вместе с ним меняется и мировоззрение, но вместе с тем человек остается человеком, – убеждена Оксана Аксенова. – Он так же любит, трудится, творит, как и сто лет назад. Просто нам, педагогам, нужно увидеть в ребенке рациональное зерно и культивировать все лучшее, что есть в нем.





Напомним, единственным школьником со ста баллами за ЕГЭ по истории в Волгоградской области стал Егор Дундуков. В разговоре с корреспондентами ИА «Высота 102» выпускник лицея № 1 заявил, что интересовался предметом еще в детстве и посетовал, что многие его сверстники не проявляют подобной заинтересованности к истории.

– На мой взгляд, молодые люди недостаточно знают этот предмет. При всей нацеленности молодежной политики на результат – в данном случае на то, чтобы школьники знали историю не по вершкам, насильно мил не будешь. В конкурсах, олимпиадах и в проектах участвуют те, кто в этом заинтересован, – убежден школьник. – А нужно, чтобы история была вокруг всех нас. К примеру, введенные в школах «Разговоры о важном» - хороший формат донесения информации мягкой силой. Но для выросших детей, для современной молодежи, нужно что-то еще. К примеру, я читал в книгах об истории Севастополя, Нового Херсонеса. Но когда побывал там лично, прикоснулся к памятникам культуры и архитектуры, к документам, мое мышление буквально перевернулось. После той поездки я приобщился к христианству.

Фото Оксаны Аксеновой