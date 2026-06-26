



В Новоаннинском районе Волгоградской области СК завершил расследование в отношении заведующей детсадом. Руководитель была уличена правоохранителями в фиктивном трудоустройстве родственника-алиментщика. Мужчина числился в учреждении, а из его зарплаты вычитались денежные средства на содержание ребёнка, при этом в реальности трудовые обязанности выполнял другой человек.

- В августе 2025 года обвиняемая, с целью удержания с заработной платы денежных средств в счет погашения алиментной задолженности в рамках исполнительного производства, организовала формальное трудоустройство своего родственника на должность сторожа. Фактически трудовую деятельность в учреждении мужчина не осуществлял, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Чтобы провернуть махинации, руководитель приказала подчинённым ставить мужчине в табелях рабочие дни. Затем документы с подложными данными она сама же подписывала и заверяла печатью. В реальности охраной учреждения занимался другой сотрудник.

Отметим, заведующей вменяется подлог документов. По ч. 1 ст. 292 УК РФ ей может грозить до двух лет лишения свободы. В настоящее время материалы готовятся к передаче в суд.

Фото из архива ИА «Высота 102»