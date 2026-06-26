



В Волгоградской области пожарные потушили возгорание, которое произошло на балконе 9 этажа десятиэтажного дома в городе Волжском. Очевидцы сняли на видео, как сотрудник пожарно-спасательной части, находясь высоко на автолестнице, направляет мощную струю воды с улицы в окно застекленного балкона, где происходит пожар.

– Пожарникам спасибо, что шустро приехали, – комментируют происходящее местные жители.

По данным очевидцев, пожар произошел в многоквартирном доме №339 в 28-ом микрорайоне Волжского.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что тревожный вызов о пожаре в Волжском на пульт оперативного дежурного поступил в 11:32 мск.

– В многоквартирном жилом доме на балконе однокомнатной квартиры горели домашние вещи на площади 2 кв.м. Подразделения 32-ПСЧ ликвидировали горение в 11:47. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, – рассказали в оперативном ведомстве.

Фото: Жесть Волжский / МАКС





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