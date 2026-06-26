С улиц Волгограда ликвидируют все железные бункеры для ТКО





В Волгограде региональный оператор продолжает менять во всех районах города устаревшую тару для ТКО. В частности, сообщает ИА «Высота 102», замене подлежат железные бункеры. На их месте устанавливают современные евроконтейнеры.





Отказываться от железных 8-кубовых бункеров в Волгограде начали с 2023 года. За это время «ЭкоЦентром» было заменено уже более 100 таких накопителей.

24 июня в Кировском районе во дворе многоквартирного дома №66 по улице Одоевского вместо заржавевшего бункера появилось шесть новых контейнеров, которые при бережном использовании прослужат долгие годы.

– Металлические бункеры притягивают серых возчиков. В результате в таких накопителях регулярно накапливается мусор, который не относится к твердым коммунальным отходам, – констатирует начальник службы эксплуатации ООО «ЭкоЦентр» Андрей Фортовой. – На территории Волгограда осталось всего порядка пятидесяти бункеров, которые мы планируем заменить в ближайшее время.

Согласно планам, утверждённым «ЭкоЦентром», окончательно исчезнуть с улиц Волгограда громоздкие железные бункеры должны уже к концу текущего летнего сезона.

Напомним, что регулярно в Волгограде на контейнерных площадках компания производит замену поврежденных пластиковых баков. На минувшей неделе новая тара появилась на ул. Ухтомского в Советском районе. Здесь прежние баки были уничтожены во время пожара в результате неосторожного обращения с огнем.