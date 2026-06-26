



В Волгограде местная жительница едва не лишилась сбережений в результате многоэтапной мошеннической схемы. Женщина обратилась в Управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ ГУ МВД России по Волгоградской области, где рассказала о длительном психологическом давлении со стороны неизвестных. О том, как преступники три дня держали ее на крючке, она рассказала и на видео.





Со слов жительницы Волгограда, в начале июня ей позвонил человек, представившийся работником службы доставки. Он попросил продиктовать код подтверждения для получения товара. Доверчивая женщина выполнила его просьбу.

Спустя несколько дней волгоградке поступил новый звонок. На этот раз собеседник сообщил, что ее персональные данные оказались в открытом доступе, и для предотвращения утечки срочно требуются некие действия. В течение трех последующих суток лжесотрудник финансовой организации непрерывно обрабатывал жертву, убеждая подготовить документы для «исправления ситуации».

За это время волгоградка замкнулась, перестала общаться с близкими и находилась под сильным психологическим воздействием. Случайно рассказав о звонках своей матери, она услышала жесткое требование немедленно прекратить контакты с неизвестными и обратиться в полицию. Именно вмешательство родственницы предотвратило возможный перевод денег.

Правоохранители обращают внимание жителей региона на участившиеся случаи многоступенчатых мошеннических схем. Злоумышленники используют психологическое давление, создают иллюзию срочности и угрозы, чтобы вынудить жертву передать коды доступа к аккаунтам в финансовых приложениях.

В полиции настоятельно рекомендуют:

Ни под каким предлогом не сообщать третьим лицам коды подтверждения, поступающие в СМС или push-уведомлениях.

При получении звонков от неизвестных, требующих передачи персональных данных или совершения финансовых операций, немедленно прекращать разговор.

О любых подозрительных контактах незамедлительно информировать правоохранительные органы.

Бдительность и своевременное обращение к родным или в полицию – главные инструменты в борьбе с телефонными мошенниками. В данном случае оперативная реакция матери помогла предотвратить серьезные финансовые потери.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области