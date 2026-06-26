Пособие по больничному выплатят 160 самозанятым волгоградцам

В Волгоградской области 160 жителей, которые имеют статус самозанятых, получили возможность оформить оплачиваемый больничный в случае временной потери трудоспособности. В СФР по региону уточнили, что такое количество волгоградцев вступили в программу по добровольному страхованию и уже уплачивают необходимые для этого взносы.

Возможность вступать в программу по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности и получать выплаты по больничным листам появилась у самозанятых с 2026 года. Согласно правилам, выплата может составить 35 или 50 тысяч рублей. Сумма зависит от размера взносов, которые уплачивает самозанятый.

Так, чтобы получить 35 тысяч рублей необходимо ежемесячно перечислять 1 344 рублей или разово в год 16 128 рублей, что составляет 3,84% от выбранной суммы. При выплате в 50 тысяч, размер взносов составит 1 920 рублей или 23 040 рублей соответственно. Право на выплату пособия по больничному листу наступает через полгода после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов в течение шести месяцев.

С начала года самозанятые волгоградцы уже внесли взносы на сумму 735 тысяч рублей. Всего в программу добровольного страхования вступило в регионе около 500 человек.





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