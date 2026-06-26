



В Тракторозаводском районе Волгограда 24 июня дотла выгорел грузовик на пересечении ул. Дзержинского и ул. Шурухина. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», происшествие на дороге, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Очевидцами ЧП стали десятки горожан. Сегодня стала известна предварительная причина возгорания машины – перевозка бензина в неспециализированной таре.

По имеющейся информации, горючее находилось в кузове автомобиля. В жару бензин активно испаряется, а его пары тяжелее воздуха, поэтому они могут скапливаться в кузове, багажнике или салоне. Если топливо перевозится в обычной, не предназначенной для этого таре, такая ёмкость может размягчаться, травить пары, протекать или даже лопнуть из-за расширения.

Дальше для вспышки достаточно одной искры – причиной может стать статика, электрика авто, прикуриватель, сигарета, замыкание, горячая поверхность или работающий рядом инструмент. После этого огонь быстро охватывает машину.

Специалисты напоминают: перевозка бензина в обычных канистрах, бутылках и другой неподходящей таре – это реальный риск пожара.

Фото: МЧС России