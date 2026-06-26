



26 июня в Москве губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с руководителем инвестиционной компании «Лидер» Анатолием Гавриленко. Глава региона обсудил работу над созданием на острове Сарпинском круглогодичного туристического кластера.

- В регионе действует межведомственная рабочая группа по реализации проекта. В настоящее время решаются задачи первого этапа, в частности идет проектирование моста на остров Сарпинский, - сообщили в пресс-службе обладмина.

Напомним, масштабный проект преображения острова Сарпинского включает в себя создание с нуля современного центра семейного отдыха, досуга и развлечения. По расчётам властей, туристическая инфраструктура станет новым драйвером развития региона. По поручению президента Владимира Путина к реализации проекта подключилось Правительство РФ.

Фото: администрация Волгоградской области