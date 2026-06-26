В Минтруде назвали самыми работоспособными волгоградцев от 40 до 45 лет





Самой эффективной и востребованной на рынке труда является возрастная группа от 40 до 45 лет. Об этом 26 июня заявил глава Минтруда Антон Котяков.

– Почему мы сегодня говорим про 40–45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, одной из самых востребованных на рынке труда, – заявил ТАСС Котяков.

Министр добавил, что для таких соискателей существуют программы профобучения. Волгоградцы могут получить новые навыки более чем по 200 профессиям.