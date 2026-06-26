Рожденная в волгоградском парке альпака вышла к людям

В ЦПКиО Волгограда в группе альпак, встречающих посетителей, произошло пополнение. В общий вольер переехала малышка альпака, проявившая на свет в волгоградском парке в мае текущего года. Ее назвали Карамелькой из-за светло-коричневого окраса.

– Переезд в общий вольер случился после того, как Карамелька окрепла и перешла на взрослый корм, – рассказали в ЦПКиО. – Сейчас маленькая альпака осваивается на новом месте и активно знакомится со своими сородичами, но еще старается держаться поближе к маме. Она очень тактильна и легко идет на контакт с людьми.





После своего рождения Карамелька проживала вместе со своей мамой в отдельном вольере. За детенышем наблюдали специалисты парка. Несмотря на то, что альпака перешла на жесткий корм, лакомство в виде морковки ей пока дают дозированно.

Напомним, что в деревню животных «Альпаково» в ЦПКиО недавно переехали новые обитатели – овцы редкой породы и три шетлендских пони.

Фото ЦПКиО





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