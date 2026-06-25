



«Здравствуйте. Это вы Валентина Васильевна?». Увидев лежащую в лесу пожилую женщину, спросила одна из волонтеров. Да! Это она. От слабости бабушка, вышедшая из дома и не сумевшая найти обратную дорогу, с трудом отвечала на вопросы и нуждалась в помощи. Подробности трогательной истории поисков – в материале ИА «Высота 102».

13:30. Заявка с пометкой «Срочно». В Николаевске не вернулась домой 86-летняя женщина. Ее близкие были уверены – она находится где-то рядом, но не может найти дорогу домой. Самостоятельные поиски родных никаких результатов, увы, не дали.

– Захватив оборудование, из Волгограда выехал первый экипаж волонтеров. К концу рабочего дня в Николаевск отправились и другие поисковики, – рассказывают представители «Лиза Алерт. Волгоград». – На месте штаб начал свою работу в 20:40. Родственники Валентины Васильевны позвали на помощь местных жителей, которые очень внимательно осматривали знакомые места.

На месте координаторы поиска определили важные ориентиры – дороги, тропинки, береговая линия и путь до прежней работы пожилой женщины.

– По инструктажу у нас была работа на отклик. Нужно было звать бабушку, но не просто окликать ее, а именно приглашать к какому-то действию, например, «Пойдем домой!» – на такие призывы чаще всего откликаются пожилые люди с нарушениями когнитивных функций, – отмечает волонтер Юлия с позывным «Алтай».

Отправившись по дороге, ведущей к прежнему месту работы Валентины Васильевны, один из поисковых отрядов заметил дорожку в лес. Сто метров вперед, и долгожданная новость по рации: «Мы нашли бабушку!»

– Она лежала на земле, – вспоминает волгоградка Елизавета с позывным «Рысь». – Я подошла к ней и спросила: «Здравствуйте, это вы Валентина Васильевна?». Она ответила утвердительно, и мое сердце замерло от радости. Я спросила: «Вам нужна помощь?». Она сказала, что у нее болят ноги.

– Пока мы ждали полицию и скорую помощь, я не отходила от бабушки ни на шаг, – продолжает историю поисковик Юлия. – Мы накрыли ее одеялом, чтобы она не замерзла, и дали ей немного воды. Мы общались с ней, но она была очень слаба и говорила тихо. На носилках, при помощи местных жителей, бабушку вынесли из лесополосы. Короткая поездка в больницу: «Все хорошо, забирайте!» – и вот уже родные заводят бабушку домой. К счастью, все закончилось именно так.

О трогательном поиске пожилого мужчины, который вернулся домой в том числе благодаря неравнодушию прохожих, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото поискового отряда «ЛизаАлерт» Волгоград