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Общество

Холод и паразит из Китая: учёные рассказали о причине участившегося мора карася и сазана на Дону

Общество 03.06.2026 15:56
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03.06.2026 15:56


В Клетском, Иловлинском и Калачёвском районах Волгоградской области рыбаки массово сообщают о фиксации тушек мёртвого карася и сазана на берегах Дона. Экземпляры несёт течением с верховья реки.

– Жутковатое зрелище. Вот уже несколько недель то в одном месте к берегу прибьёт мёртвую рыбу, то в другом. Порой даже мимо лодки кверху пузом проплывает, – рассказал журналистам один из рыбаков, побывавший у станицы Кременской.

Ещё один любитель рыбного лова сообщил журналистам о похожей картине, наблюдаемой на Дону у хутора Вертячий.

Происходящее прокомментировали в Росрыболовстве. По словам специалистов, они также фиксируют всплеск обращений от граждан и рыбаков, однако мор рыбы находится в среднегодовой норме и не связан с выбросами в Дон каких-либо опасных веществ или же другого рода воздействием человека.

– Буквально несколько дней назад у нас прошло совещание, посвящённое этой теме. Почему-то именно в этом году волгогардцы очень чувствительно относятся к гибели рыбы. Мы фиксируем довольно большое количество обращений, однако в целом, по нашей оценке, ситуация с гибелью находится в пределах нормы. Более того, на Дону отсутствуют промышленные производства и антропогенное воздействие человека сведено к минимуму, а по результатам исследования проб воды не отмечается превышение предельно допустимых уровней содержания опасных химических веществ, – подчеркнул начальник Цимлянского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Максим Воробьёв.

Специалисты Росрыболовства пришли к выводу, что отдельные наблюдаемые волгоградцами случаи гибели рыбы носят исключительно природный характер. С ними согласны и учёные Средневолжского филиала ГНЦ ФГБНУ «ВНИРО».

По данным экспертов, вероятнее всего, участившиеся случаи гибели карася серебряного и сазана весной 2026 года связаны с температурными качелями. Резкое потепление в начале весны спровоцировало прогрев воды и ранее начало нереста, однако последовавшее затяжное похолодание запустило обратный физиологический процесс разрушения и усвоения клеток, связанных с процессом размножения.

Ситуацию усугубили сильные юго-западные ветра. Они способствовали оттоку воды из маловодных и легко прогреваемых нерестилищ. Рыба была вынуждена уйти на глубину с холодной водой. При этом сазан обладает слабыми возможностями по адаптации к резким изменениям условий в период нереста.

Свою лепту на фоне погодных стрессов и процессов, связанных с размножением, могли внести и заболевания, распространенные у карася и сазана. В их числе жаберная болезнь, воспаление плавательного пузыря и ленточный гельминт. Последний относится к паразитам и завезён на Дон с китайскими растительноядными рыбами ещё в 1967 году. По данным ВНИРО, сейчас он ощутимо влияет на численность и состояние стада цимлянского сазана.

Фото сгенерировано ИИ: Kandinsky

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