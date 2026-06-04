Для Волжской ГЭС установили новый график с убывающими сбросами





График работы Волжской ГЭС сегодня, 4 июня, в очереднной раз скорректировали Росводрерсурсы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ федерального ведомства, с завтрашнего дня, 5 июня, через Волгоградский гидроузел ежесуточно будет проходить по 15 тысяч кубометров воды в секунду.

С 6 июня объем сбросов снизится до 14 тысяч, 7 июня – до 13 тысяч, 8 июня – до 12 тысяч, 9 июня – до 11 тысяч, а 10 июня – до 10 тысяч.

Напомним, в этом году впервые за последние 10 лет обводнение Волго-Ахтубинской поймы составило 90%. Это произошло за счет длительного периода максимальных сбросов, а также благодаря расчистке водоемов и строительству ГТС.



