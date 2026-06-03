Волго-Ахтубинской пойме нанесли ущерб на 63 млн рублей

Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура просит возбудить уголовное дело за преступные действия, в результате которых Волго-Ахтубинской пойме был нанесен ущерб на сумму более 63 миллионов рублей.

Как сообщили в надзорном органе, в ходе проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях установлено, что в природном парке самовольно проведены работы по снятию почвы на общей площади более 1900 кв.м. Обстоятельства этого происшествия не уточняются.

Природоохранная прокуратура передала материалы проверки следствию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов). Максимальное наказание по этой статье предусматривает обязательные работы до 480 часов либо исправительные работы на срок до двух лет.

Фото из архива V102.RU





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