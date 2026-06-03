Главное

«Работайте, братья»: Путин в ответ на письмо напомнил Зеленскому о Старобельске и обратился к военным Отпуск без забот: АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» призывает заранее проверить долги за ЖКУ Двор без тревог: как фонд «Духовное возрождение» подарил праздник детям Под Волгоградом расширили экспериментальную карбоновую ферму Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета

Актуально

Сборная России готовится дать бой команде Буркина‑Фасо

Прошел шесть войн, освобождал Сталинград и вошел в Берлин: удивительная судьба генерала Батова

Суды без лишнего шума отобрали у семьи экс-депутата Чувальского недвижимость на сотни миллионов рублей

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минобороны ответило Путину: «Работаем»
В Минобороны РФ коротко ответили на фразу Президента РФ, которую он сказал на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. «Работаем» - такое сообщение опубликовало...
Федеральные новости
 Песков в студии VK Видео: Президент будет говорить, куда нам идти в плане развития
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков побывал в Блогерской студии VK Видео на полях Петербургского международного экономического форума – 2026 (ПМЭФ). Как сообщает ИА «Высота 102», официальный представитель Кремля подвел итоги первого...
Экология

Волго-Ахтубинской пойме нанесли ущерб на 63 млн рублей

Экология 03.06.2026 21:23
0
03.06.2026 21:23


Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура просит возбудить уголовное дело за преступные действия, в результате которых Волго-Ахтубинской пойме был нанесен ущерб на сумму более 63 миллионов рублей.

Как сообщили в надзорном органе, в ходе проверки исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях установлено, что в природном парке самовольно проведены работы по снятию почвы на общей площади более 1900 кв.м. Обстоятельства этого происшествия не уточняются.

Природоохранная прокуратура передала материалы проверки следствию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов). Максимальное наказание по этой статье предусматривает обязательные работы до 480 часов либо исправительные работы на срок до двух лет.

Фото из архива V102.RU


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
04.06.2026 20:08
Экология 04.06.2026 20:08
Комментарии

0
Далее
Экология
04.06.2026 10:52
Экология 04.06.2026 10:52
Комментарии

0
Далее
Экология
03.06.2026 21:23
Экология 03.06.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Экология
03.06.2026 13:57
Экология 03.06.2026 13:57
Комментарии

0
Далее
Экология
01.06.2026 09:23
Экология 01.06.2026 09:23
Комментарии

0
Далее
Экология
29.05.2026 07:08
Экология 29.05.2026 07:08
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2026 14:35
Экология 28.05.2026 14:35
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2026 12:59
Экология 27.05.2026 12:59
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2026 08:56
Экология 27.05.2026 08:56
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2026 13:38
Экология 26.05.2026 13:38
Комментарии

0
Далее
Экология
23.05.2026 17:32
Экология 23.05.2026 17:32
Комментарии

0
Далее
Экология
23.05.2026 07:17
Экология 23.05.2026 07:17
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2026 11:49
Экология 22.05.2026 11:49
Комментарии

0
Далее
Экология
21.05.2026 21:38
Экология 21.05.2026 21:38
Комментарии

0
Далее
Экология
21.05.2026 13:07
Экология 21.05.2026 13:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:23
Вражеские дроны обогнули Волгоградскую область ночью 6 июняСмотреть фотографии
08:50
В Волгограде 6 июня перекрыли часть центра из-за велосипедистовСмотреть фотографии
08:45
Минобороны ответило Путину: «Работаем»Смотреть фотографии
08:10
Карпин поблагодарил болельщиков за зажигательную поддержку на Волгоград АренеСмотреть фотографии
07:44
В Волгоградской области назвали районы с повышенной смертностью от онкологииСмотреть фотографии
07:14
Жители аварийного общежития в Волжском получат 33 млн на новые квартирыСмотреть фотографии
06:44
Как на «Волгоград Арене» болели за сборную России: самые яркие фото и эмоцииСмотреть фотографии
06:17
В Волгоградской области отменили 4-часовую угрозу атак БПЛАСмотреть фотографии
05:41
Ночью 6 июня Волгоградская область подверглась угрозе атак БПЛАСмотреть фотографии
22:03
Сборная России со счетом 3:0 обыграла Буркина-Фасо в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:02
Мошкара напала на футболистов сборных России и Буркина-ФасоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:49
41058 болельщиков пришли на матч сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:54
Сборная России в Волгограде заколотила два гола Буркина-Фасо в первом таймеСмотреть фотографии
20:15
«Россия, вперед!»: на Волгоград Арене стартовал товарищеский матч сборных РФ и Буркина-ФасоСмотреть фотографии
20:02
Группа «Корни» разогрела болельщиков сборной России в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:59
Услышать «Голос Героя»: ветеранов СВО учат основам ораторского искусстваСмотреть фотографии
19:43
Объявлен основной состав сборной России на матче с Буркина-ФасоСмотреть фотографии
19:34
Легенды футбола раздали автографы перед матчем России и Буркина-ФасоСмотреть фотографии
19:08
«Работайте, братья»: Путин в ответ на письмо напомнил Зеленскому о Старобельске и обратился к военнымСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
Тысячи зрителей стекаются к «Волгоград Арене» на матч Россия – Буркина-ФасоСмотреть фотографии
18:02
Банк России внес в «черный список» нелегальную скупку из Калача-на-ДонуСмотреть фотографии
17:48
Владимир Путин отметил Волгоградскую область за улучшение инвестклиматаСмотреть фотографии
17:27
Во благо родного края: в Волгограде отметили День эколога и 10-летний юбилей ЭкосоветаСмотреть фотографии
16:58
Под Волгоградом из-за ДТП пробка сковала трассу через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
Под Волгоградом рецидивисту дали 6 лет колонии за бросок с ножом на полицейскогоСмотреть фотографии
16:21
Волгоградская область на ПМЭФ сверила часы с бизнесом и федеральным центромСмотреть фотографии
16:21
РЖД и Билайн будут совместно внедрять сервисы технологии квантовых коммуникацийСмотреть фотографии
16:09
МЧС экстренно предупредило волгоградцев о надвигающемся штормеСмотреть фотографии
15:46
В фото никому не отказали: игроки сборной России прогулялись по центру ВолгоградаСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде 6 июня центр города частично закроют для автомобилей из-за велогонкиСмотреть фотографии
 