Атмосферный воздух в Волгоградской области содержит целый «букет» различных химических примесей, а содержание некоторых соединений превышает предельно допустимую концентрацию. К такому выводу пришли сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, проанализировав данные мониторинга атмосферного воздуха в 2025 году.

Так, всего за год было исследовано 12636 проб, большая часть которых – 85,5% - была отобрана на территории жилой застройки в городских поселениях.

Превышения зарегистрированы на 0,4% по диоксиду серы, на 0,14% по дигидросульфиду, на 0,1% выявлено превышение по диоксиду углерода и диоксиду азота, на 0,18% по аммиаку и на 0,77% по формальдегиду.

Отметим, что, к примеру, формальдегид и диоксид серы выделяются во время пожаров и ископаемого топлива. Аммиак может поступать в атмосферу при разложении экскрементов, мочи и других биологических отходов. Также эти примеси могут появляться и в результате работы промышленных предприятий.

В целом, как пояснили в Роспотребнадзоре, в 2025 году на территории жилой застройки и на автомагистралях из 8016 проб обнаружено превышение разовых предельно-допустимых концентраций в 28 пробах, что составляет 0,35%. В 2023-2024 годах эти данные были меньше.





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