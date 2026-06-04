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Экология

Волгоградские предприятия направили более 30 млрд рублей на экопроекты с 2014 года

Экология 04.06.2026 10:52
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04.06.2026 10:52


В Волгоградской области в 2025 году объём финансирования природоохранных мероприятий достиг 3,6 млрд рублей, а в 2026-м на эти цели планируется выделить не менее 3,2 млрд рублей. Реализацию проектов, направленных на снижение вреда окружающей среде, обсудили на совместном заседании Экосовета при Волгоградской областной думе и профильного парламентского комитета по экологии, которое прошло под председательством Ирины Соловьевой.

Открывая встречу, Ирина Соловьева напомнила, что национальная цель по обеспечению экологического благополучия, закреплённая в Указе Президента России Владимира Путина, впервые на столь высоком уровне утверждает приоритет экологической повестки в долгосрочной стратегии развития страны.

– Достижение этой цели включает реализацию пяти ключевых направлений: формирование экономики замкнутого цикла – чтобы к 2030 году вовлекать в повторный оборот не менее 25 процентов отходов, выход на стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов при сокращении их захоронения до 50 процентов, поэтапное двукратное снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в городах с высокой нагрузкой, ликвидация не менее 50 опасных объектов накопленного вреда, а также сохранение водных ресурсов и биоразнообразия, включая уменьшение вдвое объема неочищенных сточных вод. Значимость этой работы неоднократно обозначал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, подчеркивая необходимость соблюдения баланса между экономическим развитием региона и сохранением его уникального природного потенциала, – отметила Ирина Соловьева.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сейчас на территории региона работают три объекта обработки (сортировки) твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и пять объектов их размещения. На апрель 2026 года регион перевыполняет плановый показатель по обработке ТКО – 85,2% при целевом значении 80%, а доля размещаемых отходов составила 95,3%, что соответствует плану. Совместно с учёными прорабатывается вопрос внедрения инновационных механизмов утилизации отходов: для этого изучается опыт и лучшие практики других регионов России.

Среди стратегических направлений Волгоградской области по достижению экологического благополучия – системная работа по оздоровлению Волги и Дона, Волго-Ахтубинской поймы, рек Волго-Донского бассейна. Благодаря расчистке водных объектов и строительству гидропропускных сооружений в этом году планируется достичь самого высокого за последнее десятилетие уровня обводнения поймы – порядка 90%. С 2014 года в Волжском бассейне расчищено более 220 километров водных объектов, реабилитировано около 1,4 тысячи гектаров ериков и озёр. Всего восстановлен 101 водный объект, построено 77 водопропускных сооружений. До 2030 года запланирована расчистка ещё порядка 100 километров русел рек и возведение ещё 62 гидротехнических сооружений.

Глава Экосовета, председатель думского комитета по экологии Ирина Соловьева особо подчеркнула вклад крупных промышленных предприятий региона в реализацию природоохранных проектов. Среди основных направлений: модернизация производства, внедрение наилучших доступных технологий, реконструкция газоочистного оборудования – в первую очередь на металлургических заводах, а также участие в восстановлении биоразнообразия. Ключевой задачей остаётся оснащение всех объектов I категории автоматическими системами контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

Подводя итог заседания, парламентарий отметила, что Волгоградская область уже демонстрирует серьёзные результаты в достижении национальной цели по обеспечению экологического благополучия, и добавила, что Экологический совет продолжит держать эти вопросы на системном контроле.

Фото: пресс-служба Волгоградской облдумы

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