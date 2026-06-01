Силы ПВО сбили смертоносные БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области в течение ночи была отражена атака украинских БПЛА. В Минобороны РФ сообщили, что в общей сложности в период с 20:00 мск 31 мая по 07:00 мск 1 июня было перехвачено 72 вражеских беспилотника самолетного типа над территориями нескольких регионов.

Дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В Волгоградской области, напомним, вводился режим беспилотной опасности и был закрыт аэропорт.

Фото создано с помощью ИИ

