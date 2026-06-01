



Россельхознадзор с начала года провел 33 рейда по проверке соблюдения законодательства при перемещении сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении ведомства, мероприятия проводились совместно с сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России.

Благодаря увеличению количества мобильных и стационарных постов усилен контроль на территориях Дзержинского, Котельниковского, Жирновского, Новониколаевского и Николавевского районах. Только с 25 по 29 мая было проведено 5 рейдов, в ходе которых досмотрено более 20 единиц автомобильного транспорта.

Так, 25 мая в Дзержинском районе задержано транспортное средство, следовавшее в Советский район, на котором перевозились лошади в количестве 8 голов без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

28 мая в Жирновском районе проверили молоковоз, перевозивший 4 т сырого молока с личных подсобных хозяйств граждан на предприятие ООО «Любимый город». При этом на молоко имелись ветеринарные сопроводительные документы, а безопасность продукции были подтверждена информацией в ФГИС «ВетИС».

