В Волгограде с аншлагом готовится выступить хор Сретенского монастыря с юбилейным концертом в честь 30-летия коллектива. Несмотря на то, что выступление состоится 10 июня, билетов в продаже уже практически не осталось.

Волгоградцы раскупили почти все билеты в зал ЦКЗ, который вмещает 1025 мест. На данный момент в продаже остались порядка 80 билетов и только самые дорогие места в первом – втором ряду за 6000 рублей, в третьем ряду – за 5700 рублей и пятом-шестом – за 5000 рублей. Самые дешевые билеты за 4700 рублей раскуплены. За эту цену еще можно найти только пару одиночных мест, «разбросанных» по залу.

Хор Сретенского монастыря Русской православной церкви, как указано в открытых источниках, регулярно сопровождающий богослужения патриарха Московского и всея Руси. В юбилейном концерте певцы исполнят произведения духовной музыки, а также любимые песни, которые полюбились публике.

Фото ЦКЗ из архива V102.RU

