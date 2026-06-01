В Волгоградской области 1 июня закрыли на замок полки с алкоголем

В Волгоградской области сегодня, 1 июня, начал действовать запрет на продажу спиртных напитков. Это связано с празднованием Дня защиты детей. Объявления о прекращении торговли алкоголем 1 июня появились в торговых точках еще за несколько дней до введенного запрета. В некоторых магазинах полки со спиртным даже закрыли на замок.

Напомним, в Волгоградской области пять раз в году, помимо Дня защиты детей, торговые точки не продают алкоголь: 25 января — в День российского студенчества; в День последнего звонка (в этом году отмечался 24 мая), в последнюю суббота июня — в День молодёжи и 1 сентября — в День знаний.