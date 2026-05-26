



Полиция начала поиски пропавшей 22 мая многодетной женщины из хутора Секачи Михайловского муниципального округа Волгоградской области. Как рассказал ИА «Высота 102» ее муж Руслан, ориентировку стражи порядка также передадут волонтерам из отряда Лиза Алерт.

По словам мужчины, его жену Оксану Черкасову, которая вечером 22 мая вышла из Михайловской ЦРБ и пропала, видели бредущей в сторону заброшенных дач. Потом появилась информация, что Оксана ночевала на автовокзале.

– Наверное, она потеряла память и не знала, куда ей идти, – предположил Руслан. – Надеемся, что запись с камер на автовокзале поможет выйти на ее след.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», мама троих детей 19 мая была госпитализирована в Михайловскую ЦРБ на скорой после того, как она упала и ударилась головой о шкаф. Перед этим женщина жаловалась на свое самочувствие – у нее болела и кружилась голова.

Однако, по словам Руслана, в Михайловской ЦРБ не нашли у его жены серьезных заболеваний и выписали женщину. Из больницы Оксана вышла около восьми часов вечера, но домой не вернулась. При этом связь с ней была потеряна – ее телефон сел, а зарядка осталась дома. Правда, телефон женщины один раз все-таки заработал. Это произошло около половины четвертого утра 23 мая, после чего аппарат снова выключился.



