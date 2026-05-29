Дело о вымогательствах волгоградского блогера Ульянова дошло до суда

Сегодня, 29 мая, в Центральный районный суд Волгограда передано уголовное дело по обвинению блогера Алексея Ульянова в вымогательствах, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

44-летний блогер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,3 ст.163 УК РФ (вымогательство, в том числе в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что Ульянов и другой блогер и автор анонимного телеграм-канала Михаил Серенко, уголовное дело в отношении которого еще расследуется, с 2020 года требовали от руководителей двух организаций крупные суммы денег, угрожая публикацией порочащих сведений. Один потерпевший передал 6 миллионов рублей, а второй, с которого требовали 100 тысяч, отказался и сообщил о вымогателях в правоохранительные органы.

Ульянов вину не признал. Он находится под стражей. Расследование уголовного дела проводилось СО по Центральному району г. Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в качестве обеспечительных мер на имущество Ульянова следователями наложен арест на сумму более 2 миллионов рублей.





