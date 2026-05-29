Волгоградцам могут дать отсрочку от оплаты паркинга





Автомобилистам предложили давать отсрочку по оплате парковки. Вместо правила «здесь и сейчас» Минтранс может установить максимальный срок расчета за услуги паркинга в одни сутки. Такая инициатива содержится в законопроекте, опубликованном Минтрансом России. Как сообщили в «Парламентской газете», в частности, Минтранс предлагает внести такое уточнение.





В настоящий момент документ находится на стадии публичного обсуждения. Оно должно завершиться 26 июня. Предполагается, что в случае успешного прохождения законопроекта в трех чтениях предложенные изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.





Напомним, ранее V102.RU сообщало, что власти Волгограда планируют расширить платное парковочное пространство.

, - говорится в документе.Таким образом, водителям дается легальная отсрочка: если по какой-то причине парковку нельзя оплатить сразу, это можно сделать в течение суток. При этом, если предельный срок не истек, на водителя не могут наложить штраф.Еще одно важное нововведение — освобождение автомобилистов от платы за парковку вовсе в тех случаях, если ее невозможно внести «по не зависящим от пользователя причинам». Это устраняет правовой пробел, на который часто жаловались водители: даже если оплатить парковку невозможно (например, не работает электронная система из-за отсутствия интернета), отсутствие оплаты все равно расценивалось как правонарушение, а самого водителя ждал штраф.