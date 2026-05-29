АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Волгоградцам могут дать отсрочку от оплаты паркинга

Автомобилистам предложили давать отсрочку по оплате парковки.  Вместо правила «здесь и сейчас» Минтранс может установить максимальный срок расчета за услуги паркинга в одни сутки. Такая инициатива содержится  в законопроекте, опубликованном Минтрансом России. Как сообщили в «Парламентской газете», в частности, Минтранс предлагает внести такое уточнение. 

- Пользователь платной парковки, доступ к которой осуществляется без использования технических средств, конструкций или сооружений, ограничивающих въезд и (или) выезд, обязан внести плату за пользование платной парковкой в течение одних суток с момента начала пользования данной парковкой, - говорится в документе.

Таким образом, водителям дается легальная отсрочка: если по какой-то причине парковку нельзя оплатить сразу, это можно сделать в течение суток. При этом, если предельный срок не истек, на водителя не могут наложить штраф.

Еще одно важное нововведение — освобождение автомобилистов от платы за парковку вовсе в тех случаях, если ее невозможно внести «по не зависящим от пользователя причинам». Это устраняет правовой пробел, на который часто жаловались водители: даже если оплатить парковку невозможно (например, не работает электронная система из-за отсутствия интернета), отсутствие оплаты все равно расценивалось как правонарушение, а самого водителя ждал штраф.

В настоящий момент документ находится на стадии публичного обсуждения. Оно должно завершиться 26 июня. Предполагается, что в случае успешного прохождения законопроекта в трех чтениях предложенные изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Напомним, ранее V102.RU сообщало, что власти Волгограда планируют расширить платное парковочное пространство.

Расследования 29.05.2026 06:43
