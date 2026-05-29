



Волгоградский облсуд признал законной меру пресечения в виде ареста, избранную Евгению Молодцову, подозреваемому в причастности к причинению тяжких телесных повреждений. 20 мая Центральный районный суд Волгограда заключил его под стражу до 9 июля. Его защитник обжаловал меру пресечения, однако решение суда было оставлено без изменений.

Напомним, Евгения Молодцова, известного в 90-е по кличке «Молодец», подозревают в организации избиения 43-летнего жителя Городищенского района. Заказчиком преступления в ГУ МВД по Волгоградской области назвали 65-летнего волгоградца, «имевшего проблемы с законом». Нападавшими оказались 42-летний москвич, 27- летний краснодарец и 38-летний житель Подмосковья. Они признались в содеянном и заявили, что действовали по указанию куратора из Волгоградской области.



Сам задержанный признался, что таким образом хотел отомстить обидчику за личный конфликт. Ранее Ммолодцов попадал в поле зрения правоохранительных органов по уголовным делам, связанным с вымогательством и мошенничеством, однако к уголовной ответственности не привлекался.



