



Волгоградская область, как и несколько других регионов России, подверглась ночью 29 мая атаке украинских БПЛА. К сожалению, без последствий налет вражеских беспилотников не обошелся.

Как все было? В 22-04 ч. 28 мая в регионе была объявлена беспилотная опасность. Жителей региона призвали не приближаться к окнам и избегать открытых участков на улице в разосланных СМС. В 22-50 ч. Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда.



- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов, - заявили в ведомстве.



В этот же вечер стало известно об отмене авиарейса в Анталью.



В 00-42 ч. 29 мая губернатор Волгоградской области выступил с экстренным заявлением.

Андрей Бочаров сообщил о повреждении остекления на балконах многоэтажного дома №32 на улице Вершинина. При этом пострадавших на тот момент и возгораний зафиксировано не было. Жильцы дома были эвакуированы.



Около шести утра 29 мая в регионе был объявлен отбой беспилотной опасности. Почти одновременно Росавиация разрешила возобновить работу аэропорта в штатном режиме. К этому времени в воздушной гавани города-героя произошли корректировки в расписании.



Помимо отмененного рейса в Анталью было смещено время прибытия борта из Москвы с 23-10 ч. 28 мая на 8-00 ч. 29 мая и рейса из Еревана. Задержан и вылет самолета в Санкт-Петербург.



Утром 29 мая Минобороны отчиталось об отражении атаки БПЛА в Волгоградской области. Всего над регионами России ночью 29 мая было уничтожено 208 вражеских БПЛА. Помимо волгоградского региона, силы ПВО работали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областях, в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.



А в 8-05 ч. губернатор Волгоградской области сообщил уточненные данные о последствиях атаки.



- На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в доме по ул. Вершинина. Медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась, - говорилось в опубликованноом заявлении.



Также стало известно, что в результате падения обломков БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания.



На утро 29 мая все очаги возгораний были ликвидированы. Глава региона дал поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, прежде всего жилого фонда, а также ликвидации последствий.



В то же время в администрации Волгограда сообщили о повреждении стекло в части помещений детсада № 357. На работу дошкольного учреждения происшествие не повлияло. Детей сегодня принимали в штатном режиме за исключением комнат, где выбило стекла.



В настоящее время прокуратура Волгоградской области открыла горячую линию для оперативного приема жалоб жителей и оказания правовой помощи после ночной атаки БПЛА на регион. Звонки принимаются по номеру 89608921020.

Позднее стало известно о том, что пострадавшая от БПЛА сотрудница одного из предприятий химкомплекса от полученных ранений скончалась в больнице. Погибший ранее 60-летний мужчина работал сторожем.





