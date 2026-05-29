Наемного убийцу гаишника в 90-х осудят в Волгограде





В Волгограде перед судом предстанет 48-летний мужчина, который обвиняется в исполнении заказанного убийства 27 лет назад – летом 1998 года. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в СУ СКР по региону, преступление было совершено 7 июня 1998 года на пересечении улиц Удмуртская и Довженко в Красноармейском районе. Фигурант уголовного дела, который получил заказ на убийство местного жителя, следил за мужчиной, изучал его образ жизни и маршруты передвижения. Роковые выстрелы были сделаны из пистолета с глушителем, который приобрел убийца.





Преступление было совершено вечером в малолюдном месте, куда волгоградец приехал на джипе вместе со своей знакомой. Убийца, дождавшись подходящего момента, подошел к автомобилю, открыл заднюю правую дверь и сделал несколько прицельных выстрелов в водителя. Ранения оказались смертельными.

- Опасаясь разоблачения, фигурант также попытался убить женщину, находившуюся в салоне автомобиля. Намереваясь устранить свидетеля преступления, он выстрелил ей в область шеи, после чего скрылся. Потерпевшая выжила лишь благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи, - сообщили в СУ СКР по региону.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Сегодняшние возможности следствия позволили не только установить подозреваемого, но и восстановить полную картину преступления, собрать необходимую доказательную базу. Работа по установлению заказчика убийства продолжается.

Фигурант уголовного дела обвиняется сразу по нескольким статьям УК РФ: п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по найму), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов).

По сведениям информагентства, убитый по фамилии Карагичев работал в ГАИ.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!